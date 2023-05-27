Губернатор обсудил вопросы развития ярославской областной библиотеки

Площадку перед Ярославской областной универсальной научной библиотекой им. Н.А. Некрасова отремонтируют в рамках программы ремонта территорий у социальных объектов, которая стартовала в регионе в этом году. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Глава региона принял участие в мероприятиях, посвященных Дню библиотек и Дню города, которые подготовили областная библиотека вместе с детской библиотекой имени И.А. Крылова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев в областной библиотеке

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев в областной библиотеке

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор также посетил саму библиотеку, где обсудил с руководством другие вопросы, требующие поддержки от региона.

«Есть хозяйственные вопросы, которые нужно решить: это и замена вентиляции, и приобретение стеллажей, и, пожалуй, самое главное — сохранение библиотечного фонда и его оцифровка, чтобы он был доступен читателям и в современном формате. Ежедневно библиотеку посещают более 100 человек, и нам важно удержать этот интерес, а по возможности приумножить его»,— отметил губернатор.

Во время встречи директор библиотеки Елена Кузнецова рассказала губернатору, что общий объем фонда составляет более 2,6 млн документов. Ежегодно в библиотеке проводится до 500 публичных мероприятий.

С 2019 года в библиотеке работает проектный офис по созданию модельных библиотек в Ярославской области в рамках национального проекта «Культура», реализуемого в регионе областным правительством.

Антон Голицын