В Челябинской области возобновят прием заявлений на биометрические загранпаспорта

С 1 июня в Челябинской области будет возобновлен прием заявлений на оформление заграничных паспортов с электронным носителем информации. Как сообщили в ГУ МВД Челябинской области, срок оформления документа составит 30 дней, а при регистрации в другом субъекте РФ или при наличии допуска к сведениям гостайны – до трех месяцев.

Заявление на загранпаспорт можно подать через единый портал госуслуг, в МФЦ Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Копейска, в подразделениях по вопросам миграции.

Выдача биометрических загранпаспортов в России была приостановлена зимой. Это объяснялось техническими причинами со стороны «Гознака».