В Екатеринбурге налетчик ограбил офис «Россельхозбанка»

В Екатеринбурге вооруженный налетчик похитил из офиса «Россельхозбанка» 5 млн руб. По данным telegram-канала Shot, инцидент произошел рано утром около отделения на ул. Чайковского.

Рано утром неизвестный напал на кассира, приставив к ее голове пистолет, потребовав выдать деньги из сейфа, уточняет telegram-канала. Сотруднице банка пришлось отдать грабителю 2,5 млн руб., около $30 тыс. и €1 тыс., а также 17 монет из драгоценного металла. После этого налетчик скрылся. Никто из работников офиса банка не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «Ъ-Урал» подтвердили факт ограбления банка. Сейчас возбуждено уголовное дело о разбойном нападении с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 162 УК РФ). Налетчик имеет характерную примету — бороду.

«На место происшествия выехала и работает три следственно-оперативных группы из областного главка МВД, УМВД по Екатеринбургу и ОП №12, на чьей территории располагается потерпевший банк. Оперуполномоченные изъяли и сейчас тщательно анализируют съемки с камер видеонаблюдения, а также ряд других важных вещдоков»,— отметил глава пресс-службы Валерий Горелых.

Раскрытие преступления взято на контроль руководством Свердловского главка МВД.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте