В Екатеринбурге был побит температурный рекорд 1952 года

Майская жара в Екатеринбурге побила температурный рекорд, установленный в 1952 году. По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», в пятницу 26 мая в уральской столице было +23,5 градуса, что на 8,6 градусов превышает норму.

Уральский Гидрометцентр сообщает, в ближайшие три дня в Екатеринбурге ожидается жара до +33°. В воскресенье температура воздуха составит +30°…+32°, в понедельник — +31°…+33°, а во вторник — +25°…+27°.

В целом в Свердловской области также ожидается жаркая погода до +33°.

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