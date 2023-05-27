Украина ввела санкции против ЧКПЗ и «Станкомаша»

Президент Украины Владимир Зеленский включил в новый санкционный список несколько предприятий Челябинской области. Среди них Челябинский кузнечно-прессовый завод, «Станкомаш», Ашинский металлургический завод, «Торговый дом Златоустовский электрометаллургический завод» и Научно-исследовательский институт точной механики. Документ опубликован на официальном сайте украинского президента.

Санкции в отношении попавших в список предприятий вводятся на десять лет. Всего в перечень включено 220 юрлиц и 51 физическое лицо, связанное с Россией.

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