Новый пермский застройщик выкупил два долгостроя «Треста №14»

Конкурсный управляющий ПАО «Трест №14» сообщил об итогах торгов по продаже имущества должника. Один из лотов — два участка общей площадью 1,3 га с недостроенными многоквартирными домами по улице Радужной, 3, за 60,3 млн руб. выкупило пермское ООО «Инвест-Групп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО было зарегистрировано 22 марта 2023 года Кириллом Новиковым (50%) и Андреем Николаевым (50%). Указанные предприниматели выступают учредителями компаний молодого пермского девелопера — «Канта Групп», который стал активно развиваться в прошлом году.

Господин Новиков, который является директором СЗ «Канта Групп», вместе с господином Николаевым владеет ООО СЗ «Канта» и ООО СЗ «Канта дом». На сайте компании указано, что с 2016 года «Канта Групп» ввела в строй более 130 тыс. кв. м жилых и коммерческих площадей. Среди объектов «Канта Групп» ЖК «Лихвинский» — это комплекс таунхаусов в микрорайоне Южном (ул. Лихвинская, 123, 125). Кроме того, в сентябре 2022 года ООО СЗ «Канта Групп» выиграло на торгах администрации Перми участок под жилую застройку на ул. Свиязева, 48а. Также на территории в 1,2 га, где расположены здания по ул. Л. Шатрова, 16, 16а и ул. Чкалова, 10а, девелопер предполагает возвести многоквартирный жилой дом.