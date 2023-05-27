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Коммерсантъ FM
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Банки просят поделиться

Средним участникам рынка не хватает зарплатных проектов

Банкиры пожаловались на неработающий закон об отмене «зарплатного рабства». О проблеме, в частности, заявил председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк. По его словам, зарплаты россиян по-прежнему стекаются на счета нескольких крупных игроков. Хотя уже почти девять лет сотрудники компаний могут выбирать сами, через какую именно кредитную организацию получать вознаграждение. Сложившаяся ситуация ограничивает конкуренцию и не дает средним участникам рынка доступа к ликвидности, подчеркнул Близнюк, выступая на съезде Ассоциации банков России.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Неравномерность зарплатных потоков создается внутри самих компаний-работодателей, полагают эксперты. Чтобы бухгалтерии не приходилось рассылать платежки на сотрудников в несколько банков, они устанавливают высокие комиссии на эту операцию. Кроме того, есть и психологический фактор — пассивность сотрудников, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков:

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«Люди прикрепляются к одной кредитной организации — туда перечисляются зарплаты, все основные операции они совершают через привычную, иногда спущенную сверху на предприятие, его руководителя организацию. Тут есть психологический фактор — самим работникам так удобно. Но есть и фактор перевода денег из одного банка в другой, когда берется комиссия, причем довольно приличная, чувствительная, которая останавливает людей это делать.

Для граждан устанавливаются запретительные сборы. Мы подготовили законопроект, который принят в первом чтении, позволяющий гражданам перечислять средства со счета в одной кредитной организации на счет в другой без комиссии. Сейчас идут дискуссии о предельной сумме. В первом чтении приняли редакцию, когда устанавливается предел в 1,4 млн руб.»

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Сами работодатели говорят, что после масштабной зачистки банковского сектора, которую на протяжении нескольких лет проводил Центробанк, на рынке осталось не так много организаций, с которыми можно заключить зарплатные контракты. И у всех них условия схожи, так что выбрать не из кого, поделился опытом генеральный директор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин:

«Практически каждую неделю один из этих крупных игроков, а то и несколько дозваниваются до меня как до руководителя компании, предлагая некие особые выгодные условия и плюшки, чтобы перейти к ним. С точки зрения рядового сотрудника выгоды от смены банка, который ему в терминологии Близнюка навязан, должны быть слишком вескими. Например, какие-то предложения, которые сэкономят физлицу несколько тысяч рублей в месяц.

Межбанковская конкуренция такова, что все предложения этих крупных организаций примерно одинаковые.

Что касается аргументов в пользу выбора того или иного игрока, они в том числе говорят о вынужденном переводе зарплаты с расчетного счета организации на счета физлиц в других банках, мол, возможно, за это берут какие-то комиссии. Но должен сказать, что это не является фактором какой-то серьезной конкурентной выгоды.

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Если кредитная организация берет комиссии в 30-50 руб., наверное, для компании затраты времени и ресурсов на открытие нового счета, на все процедуры, связанные с комплаенсом, нотариальным заверением и с установкой нового программного обеспечения, до определенного размера штата являются незначительными. То есть такие предложения, может быть, имеют смысл для крупных корпоративных клиентов, а их все-таки не так много».

Больше 60% россиян не принимают самостоятельно решение о том, через какой банк получать зарплату. При этом 80% из них знают о такой возможности, следует из опроса, проведенного ассоциацией «Финтех». Почти половина сотрудников компаний призналась, что работодатели запрещают им открывать зарплатный счет в другом банке.

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Светлана Белова

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