Концессионер водоканала Перми второй год подряд демонстрирует прибыль под 1 млрд рублей

Коммунальный оператор «НОВОГОР-Прикамье» раскрыл финансовую отчетность за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании за прошлый год составила 943 млн руб., незначительно снизив этот показатель по сравнению с 2021 годом (969 млн руб.). В прежние годы общество не показывало такой высокой прибыли. Выручка «НОВОГОР-Прикамье» выросла с 4,8 млрд руб. до 5,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «НОВОГОР-Прикамье» управляет водоканалом Перми, 100% долей принадлежит ООО «РКС-Холдинг», учредителем которого, в свою очередь, является ООО «Технопром» (Москва). Оно контролируется генерирующей компанией — ПАО «Т Плюс».