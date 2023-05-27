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Дожди с грозами и до +30°С ожидается в Удмуртии в эти выходные

В эти выходные в Удмуртии местами по республике пройдут дожди и грозы, а ветер усилится до 8-13 м/с. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, ночью столбик термометра окажется на +13..+18°С, — +25..+30°С.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В понедельник, 29 мая, ветреная погода сохранится, а температурный фон немного понизится. Ночью температура воздуха окажется в пределах 13-18°С, днем — 20-25°С. Местами пройдут дожди, а также возможны грозы.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели температура воздуха начнет возрастать.

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