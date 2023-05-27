В Горячем Ключе в 2024 году построят надземные переходы на трассе М-4 «Дон»

В Горячем Ключе через автотрассу М-4 «Дон» построят надземные переходы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Белопольский.
Фото: Сергей Белопольский / Telegram
«Помочь решить проблему пробок смогут только надземные переходы в районе Старого Замка и Заречья. Накануне встречался с представителями Росавтодора. Договорились, что к концу года переходы запроектируют, а в следующем — построят. Это значительно увеличит пропускную способность трассы и облегчит движение в районе нашего города»,— заявил мэр города.
Сергей Белопольский отметил, что мост на Промышленной сейчас находится в удручающем состоянии, «движение становится опасным, работы здесь необходимы». И вполне вероятно, что завершат их быстрее намеченного срока, добавил глава Горячего Ключа.
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