Биометрию возвращают в паспорта

Россияне снова смогут оформить загранпаспорт на 10 лет. Прием заявлений откроют 1 июня, сообщили в МВД. Выдачу биометрических документов приостановили больше трех месяцев назад — все это время можно было получить только пятилетнее удостоверение личности. Проблемы возникли из-за нехватки чипов: предприятие «Микрон», которое их производит, не справлялось с высоким спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Подать заявление на биометрический загранпаспорт, как и прежде, можно будет на портале госуслуг, в миграционных отделах МВД и в МФЦ. Потребность в таких документах сейчас высокая, говорит исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев. К тому же, по его словам, некоторые страны отказывались выдавать визы, если у гражданина был обычный пятилетний загранпаспорт:

«Спрос на них будет просто огромный, и это связано с несколькими причинами. Многие граждане России получают вторые паспорта, поскольку это удобно. Но сейчас это сделать нельзя, потому что вторые паспорта могут быть только биометрическими. Плюс если вы хотите сделать обычный документ в дополнение к биометрическому, то первый паспорт аннулируют, и все визы, которые в нем были, тоже аннулируются.

Еще один момент: некоторые страны вводят ограничения на получение россиянами виз в паспорта без биометрии. Официально пока это только Дания, но подобные сигналы исходят также и от Мальты, и от Италии. Еще официально визы в небиометрические документы не ставит Саудовская Аравия. Единственная страна, которая сделала это на уровне закона».

В прошлом году россияне оформили почти 5,5 млн загранпаспортов. Это на 40% больше, чем в 2021-м. Рекордными по количеству выданных документов стали март и декабрь. Не исключено, что ситуация с дефицитом чипов в ближайший год еще повторится, считает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он рассказал, что в таком случае можно сделать:

«Производств, где могут печатать чипы, в России крайне мало. В условиях санкций у нас исчезла возможность делать это на TSMC или каких-то других фабриках за границей, поэтому все легло на бедный "Микрон" и остальные небольшие предприятия.

В ближайшие полгода-год такая история может повториться. В перспективе, надеюсь, недавние встречи с китайскими лидерами позволят либо наладить контрактное производство микросхем у них, то есть мы здесь их разрабатываем, а печатают уже на материковом Китае.

Либо можно построить заводы в России с поставкой оборудования с помощью наших китайских коллег. Возведение предприятия занимает много времени, это может быть и не один год. Контрактное же производство можно наладить быстрее, хотя и это требует времени. Нам крайне необходимы не только свои предприятия, но и, как раньше говорилось, производство средств производства. Но это еще более затратное и долгое мероприятие».

Весной прошлого года Минпромторг выделил более 2 млрд руб. на разработку материалов для российских чипов. Сейчас платы в основном импортируются из Китая: в 2022-м объем поставок вырос на треть.

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Елена Иванова