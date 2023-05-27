В Ярославле водителя будут судить за пьяное ДТП со смертельным исходом

57-летний житель Ярославля обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Как установили следователи, 13 ноября 2022 года мужчина пьяным сел за руль «Лады Ларгус», на дороге «Ляпино — Прусово» не справился с управлением и вылетел в кювет. В аварии погибла 46-летняя пассажирка, ехавшая на заднем сидении и непристегнутая. Водитель и еще один пассажир были госпитализированы, получив травмы различной степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Сейчас расследование дела закончено. Материалы переданы для рассмотрения в Ярославский районный суд.

Андрей Иванов