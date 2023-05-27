Банк «Открытие» добивается банкротства основателя продуктовой сети «Захоти»

ПАО «Банк “Финансовая корпорация Открытие”» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании несостоятельным ИП Игоря Отинова. Иск поступил в суд 23 мая, к рассмотрению еще не принят. Основанием для банкротства в карточке дела значится сумма долга, по версии банка, свыше 21 млн руб.

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Господин Отинов считается основателем и совладельцем продуктовой сети магазинов в формате «у дома» — «Захоти». Оператор сети — ООО «Паритет-Продукт Р» в прошлом году находился в процедуре банкротства, она была завершена из-за отсутствия средств на ее ведение. По данным сервиса 2GIS, сеть продолжает работать, но за год число ее точек сократилось с 13 до четырех.

Отметим, что банк «Открытие» также добился банкротства Натальи Чипурды, бывшей супруги господина Отинова. Сумма требований по этому иску — 41 млн руб. Процедура банкротства в отношении госпожи Чипурды еще не завершена.