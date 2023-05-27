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Коммерсантъ FM
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Правительство продлит действие упрощенных правил регистрации автомобилей для физлиц

Правительство может продлить до 1 февраля 2024 года упрощенный техрегламент в части оборудования кнопкой SOS (устройство вызова экстренных оперативных служб) автомобилей, которые ввозятся для личного пользования. Об этом ТАСС сообщил источник в профильном ведомстве.

По данным источника, продление обсуждается в частичном формате: физлицам разрешат ввозить в Россию по одному автомобилю в год для личного пользования, не устанавливая кнопку SOS.

«Такое частичное продление постановления правительства может быть связано с необходимостью исключения искусственного ажиотажа на Дальнем Востоке, через который идет поток подержанных японских автомобилей»,— пояснил источник ТАСС.

В мае 2022 года правительство разрешило выпускать и использовать автомобили ниже класса Евро-5, без антиблокировочной системы тормозов, системы контроля устойчивости и модуля ЭРА-ГЛОНАСС (российская информационная система экстренного реагирования при авариях). Меры были связаны с нехваткой комплектующих у российских производителей в связи с санкциями и действовали до 1 февраля 2023 года.

В октябре 2022 года упрощенный техрегламент отменили для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для физических лиц мера продолжит действовать до июня.

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