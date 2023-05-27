В Ярославле началось празднование дня города

Ярославль 27 мая отмечает 1013-ый день рождения, празднование впервые с 2019 года проходит без каких-либо ограничений. Глава города Артем Молчанов поздравил горожан в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Наш город хранит свои культурные традиции, и в то же время развивается. Сегодня Ярославль — это культурный и промышленный центр, который с каждым годом становится уютней и комфортнее для своих жителей… Вместе мы делаем наш город привлекательным и красивым. Городом для жизни, городом для жителей»,— отметил Артем Молчанов.

Торжественная церемония открытия дня города пройдет в полдень на стадионе «Спартаковец», также в центре Ярославля состоится авиашоу. Отдельные площадки организованы на Первомайском бульваре и парке на острове Даманский, а также в районах города. Завершится день города в Ярославле в 23:00 праздничным салютом.

Андрей Иванов