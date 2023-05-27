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Коммерсантъ FM
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В Запорожскую область прибыли вице-премьер Голикова, глава Минздрава Мурашко и первый замглавы администрации президента Кириенко

Первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко прибыли с рабочим визитом в Запорожскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Фото: Телеграм-канал Евгения Балицкиого

Фото: Телеграм-канал Евгения Балицкиого

«Они лично посетили важные социальные объекты нашего региона: центр первичной медико-санитарной помощи, новую амбулаторию общей практики, областной комплексный центр социального обслуживания населения»,— cообщил господин Балицкий в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографиями, сделанными в областном медицинском учреждении.

Он добавил, что Татьяна Голикова, Сергей Кириенко и Михаил Мурашко обсудили образовательную систему Запорожской области, подготовку к новому учебному году, модернизацию и ремонт учреждений. Евгений Балицкий отметил, что за 2022 год было отремонтировано 145 образовательных учреждений региона, в 2023 году планируется восстановить еще 64.

О прибытии госпожи Голиковой, а также господ Кириенко и Мурашко вчера, 26 мая, cообщал «Запорожский вестник». По информации Telegram-канала, они проверили работу аптечных пунктов Мелитополя и вручили награды медицинским работникам от президента России Владимира Путина.

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