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В Краснодаре в субботу синоптики прогнозируют дожди и град

В субботу, 27 мая, в Краснодаре ожидаются кратковременные дожди, грозы, а также град. Об этом сообщает метеорологический Центр Фобос.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

«Сегодня территория Краснодарского края останется на периферии циклона, наполненного хорошо прогретыми и неустойчивыми воздушными массами», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в послеполуденные часы не обойдется без кратковременных дождей и локальных гроз, которые на территории края местами будут сильными, возможен град.

Температура воздуха в Краснодаре +24…+26 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с, при грозе порывистый.

Тат Гаспарян

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