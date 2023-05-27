Бизнес-форум в честь Дня предпринимателя собрал в Ижевске 1,2 тысячи человек

Каждый второй житель Удмуртии работает у предпринимателей, а каждый седьмой имеет свой бизнес или является самозанятым. Всего свое дело в республике ведут рекордные 113 тыс. человек, рассказал глава региона Александр Бречалова на бизнес-форуме в честь Дня российского предпринимательства. Мероприятие посетили более 1,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

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«Общая сумма налогов от малого и среднего бизнеса в прошлом году составила почти 22 млрд руб. Вопрос даже не про цифры — предприниматели базово меняют жизнь вокруг. Поэтому мы строим классный микроклимат для предпринимателей, поскольку знаем: чтобы выполнить социальные обязательства завтра, мы должны поддержать бизнес сегодня», — подчеркнул господин Бречалов.





В рамках форума глава региона подписал соглашение о взаимодействии между правительством Удмуртии и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». Соглашение позволит предприятиям региона получать грантовое финансирование под создание или расширение своих инновационных производства, а также технологические компании республики смогут плотно взаимодействовать с крупными российскими корпорациями.

На мероприятии прошла выставка медицинских изделий и оборудования предприятий Удмуртии. Здесь представили дефибрилляторы, электрокардиографы, прототип багажника для автоматизированной погрузки инвалидной коляски на легковой автомобиль, мобильные ФАПы, инфузионные растворы и другая продукция. Также в рамках деловой программы форума прошел Инвестиционный комитет, в рамках которого свои возможности презентовали Можга, Завьяловский район и Ижевск.

На главной сцене федеральные спикеры рассказали о маркетинге, эффективных бизнес-коммуникациях и о том, как поднять бизнес на новый уровень. На фан-зоне состоялся матч по мини-футболу между командой предпринимателей и командой правительства региона.

Кроме того, в рамках форума состоялось награждение лучших экспортеров Удмуртии по итогам 2022 года. На дополнительных площадках участники могли посетить обучающие мастер-классы, бизнес-игры и спортивные активности: VR-фехтование, настольный футбол, лазерный тир и турниры в PlayStation.