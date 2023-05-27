«Если мы хотим прорыва в экономике, нам нужны продуктивные работники»

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила Министерству труда ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы инициативы полагают, что увеличение рабочих дней может повысить прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва. Краснодарский бизнес-консультант, эксперт по управлению персоналом Эмма Степанян считает данную инициативу контрпродуктивной.



Эмма Степанян

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«Людей трудоспособного возраста на рынке труда недостаточно. Тридцать лет назад в стране был спад рождаемости, и образовалась демографическая яма. Несмотря на то, что государство принимало определенные меры для исправления ситуации, кадровый дефицит для нас остается самой большой проблемой. К тому же мир вокруг стремительно меняется, и сегодняшние молодые люди вообще не склонны много работать. Многим хочется трудиться на удаленке, кто-то выбирает гибридный режим работы. Молодые люди смотрят на блогеров, которые зарабатывают деньги, зачастую не выходя из дома, и пытаются им подражать. Все это тоже создает сложности для рынка труда. Шестидневная рабочая неделя никоим образом их не решит.

Но давайте представим, что количество рабочих дней в стране действительно увеличили, оставив работникам один выходной день. Многие в свой выходной посещают торгово-развлекательные центры, совершают покупки, потребляют определенные услуги. Если у людей станет меньше времени на досуг, то эти потоки сократятся и пострадают отдельные секторы рынка. Экономика получит больше вреда, чем пользы. Экономические взаимосвязи между отдельными секторами рынка обязательно нарушатся.

Авторы инициативы ссылаются на то, что в некоторых странах уже есть шестидневная рабочая неделя. Это Иран, который находится под санкциями много лет, и Непал. Но Россия — все же социальное государство, и должна ориентироваться на опыт передовых стран. В Голландии давно установлена 20-часовая рабочая неделя. В Норвегии и Дании рабочая неделя — 33 часа, в Германии, Ирландии, Франции, Швейцарии — 35 часов.

Сегодня 40 рабочих часов в неделю — это научно-обоснованная с медицинской точки зрения норма. Сомневаюсь, что кто-то исследовал влияние на здоровье работника 48-часовой недели. Если мы хотим прорыва в экономике, нам нужны продуктивные работники. А чтобы работник был продуктивным, он должен иметь достаточно времени для отдыха. Увеличение же количества рабочих дней — это и возросшая финансовая нагрузка на работодателей, которые должны будут из своего кармана оплачивать увеличившееся рабочее время.

В связи с внешними событиями не только экономика пребывает в стрессе. Само общество сейчас испытывает психологический стресс. И эта инициатива выглядит, мягко говоря, наивно и контрпродуктивно. Или является откровенным вредительством. Вряд ли увеличение количества рабочих дней способно как-то улучшить ситуацию в экономике. Я не вижу здесь рационального зерна».

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