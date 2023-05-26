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Музеи в свою ночь

Тысячи жителей Самары решили посмотреть музеи в вечернее и ночное время

«Ночь музеев» в 2023 году. Лучшие моменты события в Самаре – в фотогалерее «Ъ-Волга».

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Темой в «Ночи музеев-2023» стала «История и истории»

Темой в «Ночи музеев-2023» стала «История и истории»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мероприятие в костеле пресвятого сердца Иисуса

Мероприятие в костеле пресвятого сердца Иисуса

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Музей Модерна

Музей Модерна

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Дворик Музея Модерна

Дворик Музея Модерна

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В старом городе было многолюдно

В старом городе было многолюдно

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Сквер Аксакова

Сквер Аксакова

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Информационный центр «Ночи музеев-2023» на ул. Ленинградской

Информационный центр «Ночи музеев-2023» на ул. Ленинградской

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Художественный музей

Художественный музей

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Участники акции во время экскурсии в особняке купцов Шихобаловых (&quot;Дом с атлантами&quot;) на улице Венцека

Участники акции во время экскурсии в особняке купцов Шихобаловых ("Дом с атлантами") на улице Венцека

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Экскурсия

Экскурсия

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мероприятия акции в музейном дворике особняка купцов Шихобаловых

Мероприятия акции в музейном дворике особняка купцов Шихобаловых

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Участники акции у входа в особняк купцов Шихобаловых

Участники акции у входа в особняк купцов Шихобаловых

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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Темой в «Ночи музеев-2023» стала «История и истории»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мероприятие в костеле пресвятого сердца Иисуса

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Музей Модерна

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Дворик Музея Модерна

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В старом городе было многолюдно

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Сквер Аксакова

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Информационный центр «Ночи музеев-2023» на ул. Ленинградской

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Художественный музей

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Участники акции во время экскурсии в особняке купцов Шихобаловых ("Дом с атлантами") на улице Венцека

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Экскурсия

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мероприятия акции в музейном дворике особняка купцов Шихобаловых

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Участники акции у входа в особняк купцов Шихобаловых

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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