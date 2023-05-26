Волга / Фото 26.05.2023, 22:13 Музеи в свою ночь Тысячи жителей Самары решили посмотреть музеи в вечернее и ночное время «Ночь музеев» в 2023 году. Лучшие моменты события в Самаре – в фотогалерее «Ъ-Волга». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Темой в «Ночи музеев-2023» стала «История и истории» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Мероприятие в костеле пресвятого сердца Иисуса Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Музей Модерна Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Дворик Музея Модерна Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец В старом городе было многолюдно Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Сквер Аксакова Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Информационный центр «Ночи музеев-2023» на ул. Ленинградской Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Художественный музей Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Участники акции во время экскурсии в особняке купцов Шихобаловых ("Дом с атлантами") на улице Венцека Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Экскурсия Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Мероприятия акции в музейном дворике особняка купцов Шихобаловых Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Участники акции у входа в особняк купцов Шихобаловых Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 12 Темой в «Ночи музеев-2023» стала «История и истории» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Мероприятие в костеле пресвятого сердца Иисуса Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Музей Модерна Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Дворик Музея Модерна Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец В старом городе было многолюдно Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Сквер Аксакова Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Информационный центр «Ночи музеев-2023» на ул. Ленинградской Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Художественный музей Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Участники акции во время экскурсии в особняке купцов Шихобаловых ("Дом с атлантами") на улице Венцека Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Экскурсия Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Мероприятия акции в музейном дворике особняка купцов Шихобаловых Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Участники акции у входа в особняк купцов Шихобаловых Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец