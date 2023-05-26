«Росводоканал Краснодар» заменит канализационные сети в центре города

«Росводоканал Краснодар» заменит сети водоотведения диаметром 315 мм и общей протяженностью 180 м на ул. Мира.



Новые сети проложат на глубине от 2-х до 3-х метров при помощи современного метода горизонтально-направленного бурения. Такая технология позволяет провести работы без существенного ущерба для городского ландшафта на протяжении всего пути прохождения коммуникаций.

«В целях удобств абонентов и обеспечения бесперебойного предоставления услуг, на период проведения данных работ будет установлена временная канализационно-насосная станция для пуска стоков по обводной линии, - говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов. – Изношенные железобетонные трубы будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Кроме того, специалисты выполнят строительство 9 канализационных колодцев».

В связи с работами с 5 июня по 5 июля движение транспорта по ул. Мира будет ограничено по одной полосе от ул. Суворова до ул. Орджоникидзе.

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