«Дети сходят с ума, родители страшно за них переживают»

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Алла Довлатова, актриса, телерадиоведущая:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Когда старшая дочь сдавала ЕГЭ, я страшно нервничала, казалось, что произойдет катастрофа! Но в итоге поняла, что не так страшен черт. Главное — это психологическая устойчивость ребенка, и родители не должны психовать, только настроить его на позитив. На то, что все некритично, ну не сдал этот экзамен — пошел и сдал другой. Не пошла учеба в этом институте, перейди в другой. Так сделала Даша, поменяв вуз, а потом опять вернулась в прежний. Средняя дочь в этом году сдает ЕГЭ, не нервничает и практически не готовится: «Я все знаю!» Но, чувствую, что контроль нужен.

Сын для поступления в финансовый институт много занимался с репетитором по математике и, на мой взгляд, сдал плохо, набрав 36 баллов. Этого хватило только для поступления на платной основе. Причина, по-моему, в том, что он поменял репетитора, польстившись на модный онлайн. Онлайн-репетиторство, это полная фигня, родители, не доверяйте ему, это полная шняга! Зато по русскому он совсем не занимался с репетитором, но сдал его на 78 баллов. Школьный преподаватель весь год чехвостила его за пропуски занятий. Она его доставала, заставляла заниматься. Итог — вложила знания.

Дмитрий Губерниев, телеведущий:

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Сын сдавал ЕГЭ три года назад. Поволноваться, конечно, пришлось, но все-таки обошлись без мандража, и все закончилось хорошо. Конечно, практически по всем предметам готовились с помощью репетиторов, потратили кучу денег, но если рассчитывать на хороший результат, то без них никак не обойтись: школьная программа слишком интенсивна и перегружена. Наш Михаил — трудолюбивый, ответственный ученик и благодарный сын, который понимает, что к чему.

Сергей Шабанов, генеральный продюсер лейбла альтернативной музыки IZBA RECORDS:

Фото: Из личного архива Сергея Шабанова

— Сдавал, как и все. Но с большим удовольствием выбрал бы по сольфеджио, так как всегда жил музыкой. Такой вариант ЕГЭ, как известно, не предусмотрен. А родители хотели, чтобы я получил «нормальное», в переводе — нетворческое образование. Моей целью было — просто попасть в списки поступающих, а не высокий результат на экзамене. Готовился сам, без репетиторов, но тем не менее поступил в университет на менеджмент.

Конечно, в творческом плане ЕГЭ ограничивает, и для творческих детей он не приоритет. И в бизнесе, и в творчестве надо научиться нестандартно мыслить, смотреть в суть вещей и процессов, а не действовать по выученным алгоритмам.

Сергей Крикалев, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации:

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

— Я, конечно, не сдавал ЕГЭ, а вот дочь сдавала. Сдала она его абсолютно нормально, без особых проблем. Да и мы не особо сильно переживали — она хорошо училась в школе и к экзаменам серьезно готовилась.

Сергей Антоновский, главный тренер сборной команды Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников, победитель нескольких федеральных олимпиад по истории:

Фото: из личного архива Сергея Антоновского

— Спокойно и никакого особого волнения не было, для меня это был обычный экзамен. Вообще ЕГЭ не имеет альтернативы, старая советская школа привела к тому, что в 1990-е годы население массово верило Кашпировскому, Чумаку и прочим шарлатанам. ЕГЭ — не лотерея, это система, да, с минусами, и какие-то предметы пора реформировать, но не более. Его нечем заменить.

А для тех, кто боится ЕГЭ, у нас есть Всероссийская олимпиада школьников, которая проходит ежегодно по всем предметам. Победители, минуя ЕГЭ, могут сразу поступать в вуз. Конечно, их количество не очень велико, но это хорошая альтернатива системе ЕГЭ для тех, кто всерьез хочет профильно заниматься одним предметом.

Вячеслав Леонтьев, адвокат, старший партнер и основатель адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры»:

Фото: Адвокатское бюро «Леонтьев и партнеры»

— Я ЕГЭ не сдавал, а вот дочь в этом году сдает, и я вижу, какие нервы она тратит на подготовку. И для нас это огромная нервотрепка. Мне кажется, что то, как это проводится, значительно хуже экзаменов, которые сдавали в мое время.

Сама идея ЕГЭ хорошая, а вот воплощение плохое. Государство пытается унифицировать экзамен, но при этом максимально жестко его принимать. Дети сходят с ума, родители страшно за них переживают. А сам экзамен не всегда отражает знания, он по большей части отражает умение заполнять тесты.

Я периодически тоже прохожу разные управленческие тесты по повышению квалификации, и иногда хочется талант их составителей описать каким-нибудь очень «ласковым» словом. Есть техника задавания вопросов, и у меня есть любимый пример, когда на вопрос: «Вы уже перестали солить младенцев, когда едите их на ночь?» — как ни отвечай, все равно будешь виноват. В системе ЕГЭ больше проверяются не знания, а умение отвечать на тест. Это больше лотерея, чем экзамен на проверку знаний.

Ксения Пономарева, вице-чемпионка мира и чемпионка России по фитнес-бикини (2015 год):

Фото: Соцсети Ксении Пономаревой

— Старшие дети порадовали тем, что сделали это спокойно и практически самостоятельно. Я съездила только на «пробники», погрузилась вместе с другими родителями в атмосферу, чтобы понимать, что дети будут чувствовать. Мне не пришлось нервничать, потому что я им доверяю, и они сами отвечают за свою учебу.

Сын готовился самостоятельно, потом поступил и закончил РЭУ имени Плеханова. А дочь обратилась к нам за помощью с репетиторами по английскому и по обществознанию. Это была целенаправленная подготовка для сдачи ЕГЭ на высокий балл для поступления в университет. Так что без финансовых вложений в репетиторов сейчас невозможно.

Иван Самошин, генеральный директор туроператора «Трэвелмарт» и агентства международного обучения EduTravel:

Фото: Travelmart

— Это экзамен не только на знания, но и на психологическую устойчивость. В этом году мы с женой проходим это испытание во второй раз — помогаем готовиться старшей дочери Маше. Несколько лет назад получили «крещение» вместе с сыном. Стресс как для детей, так и для родителей большой. Надо научиться контролировать эмоции, психологически подготовиться, иначе даже самые сильные могут не раскрыть свой потенциал в незнакомом месте, с незнакомыми учителями и под прицелом камер.

Для сына это было непросто даже с учетом его спортивной подготовки и победы на всероссийской олимпиаде по химии. Полученных баллов ему хватило для поступления на бюджет в технический университет из топ-5.

Идея уравнять шансы школьников для поступления мне нравится. ЕГЭ однозначно является мерилом знаний, но при этом не дает полной картины об их глубине. Очень непросто сдать экзамен на высокий балл без дополнительной подготовки. Старшие дети занимались с репетиторами по всем предметам для ЕГЭ. Это дорого даже для семей с приличным достатком, поэтому отчасти неравенство в доходах может повлиять на результаты ЕГЭ и как итог — на дальнейшее поступление.

Группа «Прямая речь»