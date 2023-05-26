В Кущевской у большегруза на ходу отцепился прицеп с цистерной с дизельным топливом

В станице Кущевская у большегруза Mercedes во время движения отцепился полуприцеп от тягача, который перевозил цистерну с дизельным топливом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла около 17 часов на перекрестке переулка Куцева и улицы Ленина. На место оперативно прибыли сотрудники ДПС. Они помогли найти спецтехнику и предприняли все меры безопасности при поднятии полуприцепа с проезжей части.

Как сообщили в региональном МВД, пострадавших в результате ДТП нет.

Татьяна Ручкина

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