ЕСПЧ назначил компенсацию казанскому противнику пенсионной реформы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге назначил компенсацию €4 тыс. жителю Казани Никите Храмову, члену татарстанского отделения «Яблока».

Как сообщили в этой партии, в 2018 году господина Храмова задержали за растяжку «Нет пенсионной афере» на митинге против повышения пенсионного возраста в РФ. Суд оштрафовал активиста на 10 тыс. руб. по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несогласованном публичном мероприятии).

По данным «Яблока», ЕСПЧ признал, что в отношении молодого человека были нарушены ст. 5 Конвенции о защите прав и основных свобод человека (право на свободу и личную неприкосновенность) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство). В частности, суд указал, что у полиции не было необходимости оставлять господина Храмова на ночь в отделе и что на суде не присутствовал сторона обвинения.

Напомним, что Россия перестала выполнять решения Страсбургского суда в прошлом году.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"