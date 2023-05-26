Блогеру может грозить колония за посещение закрытых тоннелей екатеринбургского метро

Московскому блогеру Raksmane (настоящее имя неизвестно) грозит до двух лет колонии из-за посещения закрытых тоннелей екатеринбургского метрополитена, сообщили в Telegram-канале «Метро Екатеринбурга».

По словам самого блогера, по возвращении из Екатеринбурга к нему домой нагрянули 10 силовиков с обысками. «Теперь меня ждет год судов, ради которых мне предстоит летать в город "совершения преступления " и оплачивать попытки адвоката восстановить справедливость»,— заявил блогер на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

«Я считаю, что дело было сфабриковано и многое притянуто за уши, так как в моих действиях нет состава преступления. Лишь административное правонарушение»,— передает слова Racksmane портал 66.ru. По статье за диггерство (исследование подземных убежищ) молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы.

Полина Хабарова

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