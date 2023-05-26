Блогеру может грозить колония за посещение закрытых тоннелей екатеринбургского метро

Московскому блогеру Raksmane (настоящее имя неизвестно) грозит до двух лет колонии из-за посещения закрытых тоннелей екатеринбургского метрополитена, сообщили в Telegram-канале «Метро Екатеринбурга».
По словам самого блогера, по возвращении из Екатеринбурга к нему домой нагрянули 10 силовиков с обысками. «Теперь меня ждет год судов, ради которых мне предстоит летать в город "совершения преступления " и оплачивать попытки адвоката восстановить справедливость»,— заявил блогер на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
«Я считаю, что дело было сфабриковано и многое притянуто за уши, так как в моих действиях нет состава преступления. Лишь административное правонарушение»,— передает слова Racksmane портал 66.ru. По статье за диггерство (исследование подземных убежищ) молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы.