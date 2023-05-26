Прокурором Чаплыгинского района Липецкой области назначен Андрей Маслов

Прокуратура Липецкой области сообщила о назначении нового прокурора Чаплыгинского района. Приказом Генерального прокурора РФ на этот пост назначен старший советник юстиции Андрей Маслов, который ранее занимал должность прокурора Добровского района.

Андрей Маслов окончил Саратовскую государственную академию права. В 1995 году был назначен следователем прокуратуры Советского района Астраханской области, после — старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Астраханской области. Прокуратуру Добровского района господин Маслов возглавил в 2015 году.

Предыдущий прокурор Чаплыгинского района Дмитрий Колосов в апреле этого года был назначен прокурором Октябрьского района Липецка.

Владимир Зоркий