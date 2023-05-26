Только дзержитесь

Минпромторг РФ обратился в арбитражный суд с требованием признать незаконной продажу производственного комплекса оборонного ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». В апреле торги по реализации имущества предприятия, которое специализируется на производстве компонентов для зенитных ракет, выкупило ООО «ПСК “Спецпроектстрой”» за 725 млн руб. Минпромторг попытался наложить обеспечительные меры на заключение договора купли-продажи, но документ был подписан еще до рассмотрения судом. Собеседники на предприятии говорят, что конкретных претензий к сделке Минпромторг в заявлении не сформулировал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление об оспаривании результатов торгов по продаже имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Минпромторг РФ направил 23 мая 2023 года. Министерство считает незаконным результаты процедуры, по итогам которой производственные площадки предприятия приобрело столичное ООО «ПСК “Спецпроектстрой”», косвенно связанное с кировским агрохолдингом «Дороничи». Договор купли-продажи актива за 725 млн руб. был заключен 24 мая. По условиям документа, оплата должна произойти в течение 30 дней.

Оспаривая результаты торгов, Минпромторг обратился и с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета на заключение договора купли-продажи имущественного комплекса. В обосновании своего решения суд указал, что заявителю следует уточнить последствия признания сделки недействительной, а также круг ответчиков. В удовлетворении заявления было отказано, в том числе из-за уже заключенного договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС. С 12 декабря прошлого года имущественный комплекс завода был выставлен на торги в форме публичного предложения единым лотом. Его начальная цена составляла 3,621 млрд руб. Каждые семь календарных дней она снижалась на 5%, но не могла упасть ниже 5% от начальной.

Ранее источники в сфере ОПК не исключали, что сделка совершается в интересах кировского производителя ракет АО «ВМП “Авитек”» (входит в концерн «Алмаз-Антей»), которое долгое время было основным заказчиком завода Дзержинского.

С конкурсным управляющим ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Львом Шляпиным связаться не удалось. Ранее господин Шляпин говорил, что обязан был подписать договор купли-продажи с победителем торгов. По словам конкурсного управляющего, уполномоченные органы государства не уведомили его о своем желании воспользоваться правом преимущественного выкупа имущества завода.

Собеседник «Ъ-Прикамье» в управленческой команде предприятия утверждает, что якобы в текущей редакции заявления Минпромторга не содержится конкретных доводов, которые свидетельствуют о незаконности торгов. По его словам, ранее завод Дзержинского неоднократно представлял министерству данные о производственной деятельности предприятия, но никакого интереса к приобретению имущественного комплекса должника оно не проявляло. «Непонятно, чего хочет заявитель,— говорит источник.— Других кандидатов на торги не заявилось, а министерство не захотело воспользоваться своим правом выкупа имущества оборонного завода в собственность государства».

Дмитрий Астахов