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Специалист по роскоши

Умер Игорь Шеин

Когда лет десять назад Игорь начал сотрудничать с «Автопилотом», мы долго думали, как представить его читателю. И подписали его авторскую колонку — «специалист по роскоши». Он тогда даже немного обиделся, но настаивать на исправлении не стал, тем более что «бумага» — это вам не «диджитал», «что написано пером, не вырубишь топором». Ну, и потом, как еще можно обозначить многолетнего арт-директора русского Playboy, человека, раскрутившего русский Robb Report и еще несколько знаковых журналов? Того, кого в эти дни в соцсетях вспоминают не иначе как «ветерана отечественного глянца»?

Фото: Bentley

Фото: Bentley

На аватарке в мессенджере Игорь поместил свое фото за рулем родстера Bugatti. Но пятизвездочные отели, которых по долгу службы он посетил немало, традиционно называл «общежитиями», а рестораны высокой кухни — «жбанными». Но и то, и другое конечно же не имело никакого отношения к чувству, которое побуждает некоторых из нас делать селфи для соцсетей на фоне машин, которые нам не принадлежат, или, первый раз оказавшись в Ницце, тут же пополнять свой лексикон словом «Лазурка». Просто Игорь Шеин не столько любил этот мир, сколько был погружен в него, поскольку это была его работа. И очень хорошо в нем разбирался. Поэтому, когда нужно было отправить кого-то тестировать в Альпах Ferrari GTC 4 Lusso или испытать в ближневосточных песках еще предсерийный кроссовер Aston Martin, для нас не было вопросом, кому следует доверить эту миссию.

Работать с ним было тяжело, потому что автором Игорь был весьма капризным. В ответ на претензию, что в тексте много лирики и совсем нет упоминаний про лошадиные силы, крутящий момент и то, что нового появилось в подвеске, он мог ответить: «бро, технические характеристики есть в интернете, а ты, наверное, заказываешь мне заметку потому, что я — Игорь Шеин и могу сказать что-то особенное?» И с этим трудно было спорить. Сегодня, перечитывая тексты, которые он написал для «Автопилота», понимаешь, что именно наблюдательность, именно вот это «я художник, я так вижу», и было их главной ценностью.

«У метро по газону прогуливался гаишник, крутя за спиной полосатой палкой, из-за чего он был похож на огромного енота». Или вот, по поводу того, что марка Mercedes-Benz кроме автомобилей решила заняться гоночными лодками: «Есть в мире моды выражение total look, и это настоящий кошмар фэшн-брендов. Когда, например, у тебя сандалии Versace, носки Versace и т. д. Ужасно ведь, да? По отдельности каждый предмет может быть безупречен, но собранные вместе они вызывают скуку…» Или про то, что многим не нужен в автомобиле второй ряд сидений: «Нас всех одурачили, вынуждая покупать ботинки на три размера больше, а промышленность одурачила саму себя, вставляя в автомобили кресла, на которых никто не будет сидеть».

Сегодня наверняка найдутся такие, кто скажет или напишет про Игоря Шеина: «он совсем ненадолго пережил время, к которому привык». Это не так. Последнее время он в одиночку делал свой собственный сайт с характерным именем — thenewbohemian.ru, посвященный всему красивому, что нас окружает, и промдизайну в частности. Посмотрите, кстати, он очень красивый, интересный и пока работает. Трафик там всегда был небольшой, и Игорь иногда присылал своим друзьям, и нам в том числе, ссылки: «вот, глядите, распутал историю с самым дорогим «Мерседесом» или «по ссылке мое исследование про архитектуру общественных туалетов в Токио».

Художнику конечно же нужны зрители.

Но для настоящего художника они — далеко не главное.

Редакция журнала «Автопилот»

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