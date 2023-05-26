В Адыгее подтопило территории более 100 частных домов

По предварительной информации, в адыгейском ауле Ходзь подтопило более 100 придомовых территорий и частных домовладений. Социально значимые объекты в зону подтопления не попали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По состоянию на 18 часов, вода из придомовых территорий начала уходить. В регионе организовали работу четырех групп по оценке ущерба. Для откачки воды от Кошехабльского пожарно-спасательного гарнизона привлечены пожарные автоцистерны. Всего к работе привлекаются 58 человек и 17 единиц техники.

Вечером 26 мая в ауле Ходзь из-за выпадения обильных осадков и сбегании склоновых вод произошло подтопление домов. Мощный поток воды отмечался также на дорогах. В ГУ МЧС по Адыгее развернут оперативный штаб. На место ЧС для оценки ситуации и координации работы служб отправился глава республики Мурат Кумпилов.

Татьяна Ручкина

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