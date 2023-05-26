Ульяновские защитники исторического наследия обращаются к прокурору

В четверг, 25 мая, в Ульяновске в местном гайд-парке (сквер «Экран» в центре города) состоялся очередной митинг-пикет в защиту от застройки элитным жильем исторической территории, переданной городу Министерством обороны после передислокации суворовского училища (всего, по данным участников и наблюдателей, собралось около 70 человек при предельно допустимой численности 100 человек). Как и ранее, акция протеста была организована региональным движением «За сохранение исторического наследия Ульяновской области».

По словам сопредседателя движения, депутата Госдумы Алексея Куринного, на акции протеста было принято решение направить коллективное обращение на имя прокурора Ульяновской области с требованием выйти в суд и заставить городскую администрацию выполнить необходимые ремонтно-консервационные работы по зданию Кадетского корпуса (объект исторического наследия федерального значения, 1877 год постройки).

С момента передачи бывших территории и недвижимости суворовского училища Ульяновску — фактически с августа прошлого года) защитники исторического наследия неоднократно поднимали перед городскими и областными властями вопрос о необходимости обследования здания, его консервации и ремонта (у здания протекала крыша, были проблемы с отопление), однако никакие работы по защите здания так и не производились.

В пятницу мэр Ульяновска Александр Болдакин поручил городскому МБУ «Стройзаказчик» начать обследование исторических зданий бывшего Ульяновского гвардейского суворовского военного училища. По его словам, в первую очередь планируется оценить состояние кровель, отопления, вентиляции и иных внутренних инженерных систем, для оценки необходимого объема финансирования ремонтных работ.

Защитники исторического наследия заявили, что продолжат еженедельные акции протеста, пока не будет реакции региональной власти на их требования.

Сергей Титов, Ульяновск