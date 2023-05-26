В ВТБ сообщили о новой схеме мошенничества с банковскими данными

В ВТБ сообщили о новой схеме мошенничества, когда атаке подвергаются не только клиенты, но и их родственники. По данным кредитной организации, злоумышленники говорят с каждым из членов семьи, убеждая их в необходимости повлиять на «жертву».

В банке предупреждают, что мошенник по новой схеме звонит потенциальной жертве, представляясь работником банка или сотрудником правоохранительных органов. Он сообщает, что средства клиента якобы могут быть похищены злоумышленниками, и нужно срочно предпринять меры по их спасению. В случае отказа злоумышленник переходит на более агрессивную манеру общения и угрожает позвонить родственникам собеседника, чтобы через них донести важность и правдивость своих слов. Далее он действительно связывается по телефону с ближайшим кругом потенциальной жертвы.

В ходе разговора мошенники применяют технологию социальной инженерии, используя для обмана уже распространенные темы – оформление заявки на кредит, проведение сомнительных операций по картам и счетам в банке, изменение финансового или доверенного номера телефона в банке, перевод средств на «безопасный» счет и другие. Доля социальной инженерии сегодня остается крайне высокой и составляет почти 90% от числа всех атак.

Евгений Чернов