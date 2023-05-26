В Сочи полицейский выстрелил в напавшего на него с ножом мужчину

В Сочи полицейскому пришлось применить табельное оружие против мужчины, напавшего на него с ножом. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, теперь на мужчину завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stock.adobe.com Фото: stock.adobe.com

По данным следствия, рано утром 25 мая сотрудники патрульно-постовой службы УВД по Сочи патрулировали улицу Конституции СССР. Там они обнаружили спящего на скамейке мужчину и подошли к нему, чтобы проверить его состояние здоровья. В этот момент мужчина достал нож и стал размахивать им. Он угрожал полицейскому и отказывался выполнять требования о прекращении противоправного поведения. После он попытался скрыться и, когда полицейские его преследовали, он попытался ударить одного из них ножом в область головы и шеи. Полицейский смог уклониться, мужчина причинил правоохранителю резаную рану руки.

Он также угрожал применением насилия в отношении неопределенного круга лиц. Из-за этого полицейский применил табельное оружие и выстрелил в ногу мужчине. После подозреваемого доставили в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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