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В Сочи полицейский выстрелил в напавшего на него с ножом мужчину

В Сочи полицейскому пришлось применить табельное оружие против мужчины, напавшего на него с ножом. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, теперь на мужчину завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Фото: stock.adobe.com

Фото: stock.adobe.com

По данным следствия, рано утром 25 мая сотрудники патрульно-постовой службы УВД по Сочи патрулировали улицу Конституции СССР. Там они обнаружили спящего на скамейке мужчину и подошли к нему, чтобы проверить его состояние здоровья. В этот момент мужчина достал нож и стал размахивать им. Он угрожал полицейскому и отказывался выполнять требования о прекращении противоправного поведения. После он попытался скрыться и, когда полицейские его преследовали, он попытался ударить одного из них ножом в область головы и шеи. Полицейский смог уклониться, мужчина причинил правоохранителю резаную рану руки.

Он также угрожал применением насилия в отношении неопределенного круга лиц. Из-за этого полицейский применил табельное оружие и выстрелил в ногу мужчине. После подозреваемого доставили в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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