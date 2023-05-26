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Липецкий суд рассмотрит дело о попытке призывника дать взятку сотруднице военкомата

В Советский райсуд Липецка поступило уголовное дело о покушении на дачу взятки в 210 тыс. руб. сотруднице военкомата (по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Со ссылкой на обвинительное заключение там пояснили, что 25-летний призывник обвиняется в попытке дать взятку сотруднице военкомата за содействие в освобождении его от призыва на военную службу и получении военного билета с соответствующей отметкой. Женщина не обладала полномочиями, которые бы позволили ей это сделать.

Примечательно, что у самого призывника на медицинской комиссии обнаружили заболевание, дающее ему освобождение от службы.

Владимир Зоркий

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