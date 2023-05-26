На Кубани штормовое предупреждение по грозе, граду и подъемам воды в реках продлили до 28 мая

В Краснодарском крае до 28 мая сохраняются все предупреждения по грозе, граду, ливням и подъему уровня воды в реках. Как сообщает Краснодарский ЦГМС, в отдельных районах ожидаются очень сильные осадки.

До конца суток 26 мая, а также в течение последующих двух дней местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20–23 м/с. В Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Курганинском и Апшеронском районах сохраняется угроза подъема уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

27 мая в регионе ожидается переменная облачность. Ночью и днем местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза, местами ночью и утром — туман. Температура воздуха ночью составит 11…16°, днем 22...27°; в горах ночью будет 7…12°, днем 18…23°; на Черноморском побережье ночью 13…18°, днем 19…24°.

28 мая местами ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь и град. Местами порывы ветра составят 12-14 м/с, при грозе — 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, днем 23…28°; в горах ночью 7…12°, днем 19…24°; на Черноморском побережье ночью будет 14…19°, днем 23…28°.

Татьяна Ручкина

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