Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети на 85 суток

25 мая энергоблок №3 Курской атомной электростанции был отключен от сети и выведен в текущий планово-предупредительный ремонт (ППР), предусмотренный годовым графиком концерна «Росэнергоатом». Как сообщили «Ъ-Черноземье» в управлении информации и общественных связей АЭС, срок ремонта рассчитан на 85 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До конца августа планируется выполнить работы по более чем 10 тыс. технических позиций силами более 2 тыс. человек из состава АО «Атомэнергоремонт» и ООО «Пролог». Речь идет о модернизации и продлению сроков эксплуатации оборудования - замене технологических каналов по результатам измерений, замене расходомеров, генераторных выключателей и другого оборудования.

«В числе основных регламентных работ - измерения 240 технологических каналов и 20-ти регулирующих каналов системы управления и защиты с использованием уникальных установок ИКС-49 и ИСТК-5М, разработанных отечественными специалистами. Эти установки, способные работать в активной зоне ядерного реактора, – продукт технологического суверенитета нашей страны. Их использование позволяет решать важную отраслевую задачу повышения безопасности, сокращения сроков ППР, отработки технологии продолжения безопасной работы реакторных установок типа РБМК. Это обеспечило значительный экономический эффект. Благодаря, например, сокращению сроков ППР в 2022 году на Курской АЭС дополнительно выработано свыше 1 млрд кВтч электроэнергии»,– рассказал заместитель главного инженера по ремонту Курской АЭС Сергей Зыскин.

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №2 и 4. Первый блок находится в режиме эксплуатации без генерации.

Владимир Зоркий