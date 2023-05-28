Роботы спешат на помощь

В минувший четверг в клинике шведского Гетеборгского университета родился первый в мире ребенок, выношенный в матке, которая была полностью пересажена с помощью робот-ассистированной хирургии. Создание роботизированных хирургических систем — одно из наиболее перспективных и быстроразвивающихся направлений в медицинском оборудовании. К 2030 году этот рынок превысит $30 млрд. Уже сейчас есть роботы, делающие самые разные операции, правда, пока это скорее умный инструмент хирурга, чем самостоятельная система.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хирурги во время уникальных родов в клинике Гетеборгского университета

Фото: Bjorn Larsson Rosvall / University of Gothenburg Хирурги во время уникальных родов в клинике Гетеборгского университета

Фото: Bjorn Larsson Rosvall / University of Gothenburg

Стремительный рост рынка

В последние годы применение роботов в хирургии активно развивается. По прогнозам аналитической компании GlobalData, число хирургических операций с использованием роботизированных систем будет расти в период до 2030 года в среднем на 10,5% в год. Глобальный рынок хирургических роботов и комплектующих для них, который в 2020 году, по некоторым подсчетам, оценивался в $4,6 млрд, достигнет к этому моменту $30,7 млрд, то есть вырастет почти в шесть раз.

Аналитики GlobalData отмечают, что популярность операций с применением роботов существенно выросла за последние пять лет. Они используются, например, в сфере общей хирургии, а также при сердечно-сосудистых, гинекологических, косметических и других операциях. По прогнозам, к 2030 году 87% хирургический операций будет выполнять робот. При этом самыми быстрорастущими сегментами являются системы для ортопедических и нейрохирургических операций.

У роботизированной хирургии есть и сдерживающие факторы: она требует более значительных финансовых вложений, чем другие медицинские направления, поэтому более уязвима в случае экономического кризиса. Именно по этой причине в прошлом году число таких систем, приобретенных американскими медицинскими учреждениями, сократилось на 27%.

«Во время экономического спада компаниям, предоставляющим медицинские услуги, намного сложнее получить финансирование на роботизированные хирургические системы. Покупка таких систем — значительное капиталовложение для медицинских учреждений»,— отметила главный аналитик по медицинскому оборудованию GlobalData Тина Дэн. По ее словам, средняя стоимость такой системы составляет $1 млн плюс плата за обслуживание. В то же время в долгосрочной перспективе, по мнению госпожи Дэн, даже экономические сложности могут повысить спрос на хирургических роботов благодаря «большей эффективности и экономии средств в сравнении с традиционными хирургическими методами».

Тонкая, однако, работа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бригада хирургов во время операции по имплантации шунта с использованием робота da Vinci

Фото: Kacper Pempel / Reuters Бригада хирургов во время операции по имплантации шунта с использованием робота da Vinci

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Первый хирургический робот был одобрен властями США еще в 2000 году — это был аппарат американской компании Intuitive Surgical под названием da Vinci. С тех пор в больницы по всему миру было поставлено более 7,5 тыс. таких роботов, предназначенных для разных операций.

Спустя два с половиной десятилетия в этой сфере произошли существенные изменения. Применение роботизированных систем позволяет делать менее инвазивные и более точечные операции.

Роботы совершают разрезы меньшего размера, что делает операции менее болезненными, восстановление после них более быстрым и т. д. Стало возможным вводить в тело пациента камеру и роботизированную руку с инструментами через небольшие или даже точечные разрезы.

В минувший четверг в клинике шведского Гетеборгского университета впервые в мире родился ребенок, выношенный в матке, пересаженной с помощью роботизированной хирургической системы. Это позволило провести эту операцию с минимальной кровопотерей. Матка была пересажена в университетской клинике в октябре 2021 года. «С помощью роботизированной хирургии минимального вмешательства мы можем проводить ультраточные операции. Это хирургия будущего»,— заявила преподаватель Сальгренской академии Гетеборгского университета Пернилла Дам-Келер, проводившая операцию.

В 2019 году в той же клинике Гетеборгского университета родился первый в мире ребенок из матки, в пересадке которого принимал участие робот. Но тогда робот участвовал только в извлечении матки у донора. Подсаживать же матку с помощью робота гетеборгские хирурги тогда не стали, и будущей роженице была сделана обычная большая полостная операция. Теперь же врачи использовали робота и в извлечении, и в подсадке матки.

Израильская компания Tamar Robotics недавно представила роботизированную систему для нейрохирургии. Как описывают в компании, это самая маленькая и точная система для операций на мозге. Основная ее часть представляет собой трубку диаметром 10 мм, оснащенную камерой и роботизированными «руками» с необходимыми инструментами. В первую очередь она предназначена для удаления опухолей и тромбов в мозгу. Практическое применение робота должно начаться в США уже в 2026 году.

Обычно нейрохирургам приходится делать более крупные отверстия, чтобы достичь участков мозга, на которых проводится операция, а значит, это задевает больше здоровых участков. «В мозгу все настолько тонко и чувствительно, что, если вы двинетесь в неверном направлении, вы можете удалить опухоль, но пациент до конца жизни не сможет говорить или двигаться. Поэтому уменьшение коридора, идущего через ткань мозга к опухоли, имеет большое значение»,— говорит вице-президент по развитию бизнеса Tamar Robotics Аарон Фельдман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роботизированная система для нейрохирургии от Tamar Robotics

Фото: Tamar Robotics Роботизированная система для нейрохирургии от Tamar Robotics

Фото: Tamar Robotics

По мнению экспертов, перспективное направление — создание более гибких и «мягких» роботов, возможности применения которых будут шире, чем у нынешних. «Эти гибкие бесшарнирные роботы можно будет погружать в тело еще глубже, и поэтому они смогут решать задачи, которые сейчас не могут быть решены»,— отмечает Бернд Фогель, основатель компании Endosmart. Она занимается разработкой компонентов для таких роботов, изготавливаемых из нитинола, соединения титана и никеля.

Создание продвинутых хирургических роботов может быть заметно ускорено благодаря применению искусственного интеллекта, облачных вычислений и других суперсовременных технологий.

При этом робот все еще остаются скорее умным инструментом, которым руководит врач, чем самостоятельной системой. Это связано в числе прочего с тем, что размеры и точное расположение органов отличаются у каждого человека.

В какой-то мере решить эту проблему позволяют камеры, сенсоры и ПО, отслеживающее мельчайшие движения ткани и скальпеля. В прошлом году ученые из американского Университета Джонса Хопкинса провели тестирование робота Smart Tissue Autonomous Robot. Он самостоятельно сшил две части разорванного кишечника у свиньи. На обе части был нанесен флуоресцентный гель, который отслеживали сенсоры робота. Одновременно с этим камеры создавали трехмерную модель ткани, также передавая ее в систему. Тем не менее, хотя 83% всех швов система накладывала самостоятельно, в 17% случаев приходилось вмешиваться человеку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тестирование робота Smart Tissue Autonomous Robot в Университете Джона Хопкинса

Фото: Johns Hopkins University Тестирование робота Smart Tissue Autonomous Robot в Университете Джона Хопкинса

Фото: Johns Hopkins University

Даже при существенном повышении точности остается вопрос безопасности и принятия решений — та же проблема, из-за которой полностью беспилотные автомобили массово пока еще не ездят по обычным дорогам. Как отмечает исследователь из японской компании Konica Minolta Алекс Аттанасио, в числе прочего изучающий хирургических роботов, регуляторы и больницы хотят, чтобы им разъяснили, как робот принимает те или иные решения. А именно с этим возникают проблемы — современные роботы, использующие технологии машинного обучения, принимают решения на основе больших массивов данных, так что люди не в состоянии объяснить каждое их конкретное решение и действи.

Яна Рождественская