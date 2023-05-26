Площадь пожара на складе в Ростове увеличилась до 800 кв. метров

В Ростове площадь возгорания в складском помещении на ул. Вавилова, 60 увеличилась до 800 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

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«Объявлен второй ранг пожара. Угроза распространения огня отсутствует. Задействовано 21 единиц пожарной техники и более 90 сотрудников МЧС»,— сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Он добавил, что движение в районе возгорания ограничено и попросил автомобилистов выбирать альтернативные маршруты. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы в районе ул. Вавилова достигли 10 баллов.

Кристина Федичкина