В Екатеринбурге открылась выставка «Спасенные боги» из собрания Пермской галереи

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка «Спасенные боги. Деревянная скульптура из собрания Пермской государственной художественной галереи», на которой представлено 83 экспоната.

«За последнее десятилетие это самая крупная выездная выставка пермской деревянной скульптуры. Нам было важно показать скульптуру как целостное явление, чтобы у зрителя сложилось понимание об этом культурно-историческом феномене. Поэтому здесь есть скульптуры разных периодов, начиная с конца 17 века и заканчивая началом 20 века. Мы постарались собрать все самые распространенные сюжеты и образы, которые были характерны для храмовой скульптуры»,— рассказала хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Пермской государственной художественной галерее Ксения Зубакина.

Экспонаты из коллекции расположены в трех залах. В числе скульптур можно увидеть «Распятие» (скульптура 18 века), «Ангела с лестницей» из композиции «Страстной ангельский чин» (до 1906 года), Святого Николая Чудотворца (конец 18 века), «Положение во гроб» (19 век), Апостола Луку (18 век), «Христа в темнице» (18 век) и другие. Фигуры выполнены в рост и представляют собой редкую для русского храма круглую скульптуру. Полнокровные формы с особенно тщательно моделированным ликами и руками зачастую имеют этнические признаки населяющих Прикамье народов: коми-пермяков, русских, татар и башкир.

По словам куратора проекта Алины Хиониной, мотив выставки — рассказ о представлении мастеров-резчиков об образах Царства небесного. Первый зал — зал светлый, наполненный радостью первых дней творения. Здесь располагаются образы бога Саваофа с предстоящими ангелами и другие экспонаты. Второй зал посвящен новозаветной истории, «Страстному циклу». Скульптуры, представленные в нем, рассказывают о земных страданиях Христа: поругании, казни и последующем воскрешении. Затемненное освещение, с одной стороны, говорит о драматизме происходящих событий, с другой — настраивает на интимное общение с этими образами, на сопереживание. Третий зал — история церкви земной. Так получается симметричная, рифмующаяся композиция.

Формирование собрания деревянной скульптуры в Пермской государственной художественной галерее связано с именем Николая Серебренникова. Он начал свою работу в Пермской галерее в 1923 году с участия в экспедиции по сбору древнерусских памятников из закрывающихся церквей Пермской области, организованной Александром Сыропятовым. За 1923–1926 годы исследователем было организовано шесть экспедиций по территории области, обогативших собрание галереи иконами, золотным шитьем и деревянной скульптурой. За три года активной экспедиционной работы Серебренниковым была сформирована основа пермского собрания православной деревянной скульптуры — 396 предметов.

Выставочный проект «Спасенные боги» приурочен к празднованию 300-летних юбилеев основания Перми и Екатеринбурга и проводится в рамках обмена выставками между Пермской государственной художественной галереей и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. Для посетителей выставка работает с 27 мая по 30 июля.

Анастасия Таначева

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