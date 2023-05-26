В Ульяновской области сварщики могут зарабатывать до 138 тыс. руб.

Аналитики компания HeadHunter (одной из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга в России) к профессиональному празднику сварщиков проанализировали информацию по спросу на эту профессию и уровню предлагаемой сварщикам заработной платы. Выяснилось, что в 2023 году зарплата сварщиков в Ульяновской области была в пределах от 57,471 тыс. руб. до 137,931 тыс. руб.

Такой же потолок зарплаты сварщика в Самарской области (137,931 тыс. руб.), хотя нижний уровень зарплаты там составил 55 тыс. руб. В ПФО самая высокая верхняя планка зарплаты сварщика в Башкирии (172,414 тыс. руб.) там же и самая высокая минимальная зарплата сварщика (95,402 тыс. руб.). Самая низкая верхняя планка зарплаты сварщика в Татарстане (126,437 тыс. руб.).

При этом, отмечают в HeadHunter, наиболее высокий спрос на сварщиков зафиксирован в Республике Башкортостан — с января по май 2023 здесь было открыто 5,4% от всех вакансий для сварщиков в России. Из регионов Поволжья в топ-15 по спросу на профессию сварщиков также вошли Татарстан (4,2%), Пермский край (2,8%), Нижегородская область (2,8%) и Самарская область (2,7%).

Андрей Васильев, Ульяновск