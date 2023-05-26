В Ростовской области стартует прием заявок в Школу социального предпринимательства

Стартовал прием заявок на участие в обучающей программе «Школа социального предпринимательства». Начало обучения запланировано на 9 июня 2023 года. Участие в Школе бесплатно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»), центр «Мой бизнес» при содействии Правительства Ростовской области и Министерства экономического развития региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ИП Петрова Т.Г. Фото: предоставлено ИП Петрова Т.Г.

«Обучающая программа для социальных предпринимателей Ростовской области является продолжением ежегодной серии мероприятий в рамках господдержки социального бизнеса, и в этом году она пройдет уже в третий раз, – рассказала Яна Куринова, директор АНО МФК «РРАПП», кандидат экономических наук. – Главная цель обучения – улучшить показатели деятельности действующих социальных предприятий и увеличить число социальных предпринимателей региона, состоящих в реестре МСП. Так, с 2020 года, несмотря ни на какие экономические обстоятельства, реестр социальных предпринимателей Ростовской области растет – динамика почти 2,5 раза – с 32 предприятий в 2020 году до 88 – в нынешнем».

Прохождение обучения и получение статуса социального предприятия позволит участникам воспользоваться такими мерами господдержки как микрофинансирование со сниженной процентной ставкой, а также грантовой поддержкой для социального предприятия в размере до 500 тыс. рублей.

Традиционно программа обучения включает в себя четыре тематических модуля «Введение в социальное предпринимательство», «Бизнес-планирование и финансы», «Продажи», «Маркетинг». Также участников ждут дополнительные вебинары в формате мастер-класса «Мобилография для бизнеса» и «Публичная презентация проекта».

Среди спикеров и тренеров программы – ведущие федеральные и региональные эксперты в разных сферах ведения бизнеса: Альмира Арапова, эксперт и ментор в области построения и эффективного управления отдела продаж, Инна Карпухина, эксперт по разработке стратегий, позиционированию и брендингу и другие.

Обучение будет проходить в онлайн-формате и завершится очным итоговым мероприятием, в рамках которого состоится презентация бизнес-проектов участников мероприятия, церемония награждения и вручение сертификатов участникам о прохождении обучающей программы.

Для участия в Школе социального предпринимательства необходимо иметь статус субъекта МСП и вести деятельность на территории Ростовской области. Подать заявку можно на официальном сайте мероприятия

Дата окончания приема заявок - 07 июня 2023 г.

Дополнительная информация — по телефону донских центров «Мой бизнес» 8(804)333-32-31, в онлайн-чате на сайте mbrostov.ru и в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram-канале.

ИП Петрова Т.Г.