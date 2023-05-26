«Ария», Милош Бикович и Баста

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать Басту, группу «Ария» и композиции Карла Дженкинса. В музеях увидеть «Спасенных богов», а в театрах — спектакль «Ложь» с участием Милоша Биковича и рок-оперу «КарамазоВЫ». Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

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Концерты

В Музее андеграунда 27 мая пройдет лекция-концерт по истории панка в России. Начало XXI века было временем расцвета субкультур, широкого доступа к технологиям, экономического роста и политической стабильности. На лекции сравнят два поколения: людей, на молодость которых пришелся 2007 год, и зумеров, для которых панк-рок начался с групп «Порнофильмы» и «Пошлая Молли». Лекция завершит цикл про историю русского панк-рока. Стоимость полного билета — 300 руб.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 27 мая состоится концерт альтовой музыки «Viola. От барокко до современности» в рамках выставки «Столичная панорама». В программе прозвучат произведения Маре, Баха, Шумана, Бруха, Брамса, Форе, Мийо в исполнении профессора Уральской государственной консерватории имени Мусоргского Валерия Аверина (альт) и преподавателя Уральской специальной музыкальной школы-колледжа Ольги Дудиной (фортепиано). Стоимость полного билета — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поклонники панк-группы "Король и шут"

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Поклонники панк-группы "Король и шут"

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В концерт-холле «Свобода» 27 мая состоится майский трибьют группы «Король и Шут» («КиШ»). Стоимость билета — 900 руб.

В Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» 28 мая состоится Большой концерт Басты. Певец исполнит хиты своего творчества: от песен с альбома «Баста 1» до последних «Моя игра», «Чистый кайф», «Сансара», «Ты моя вселенная», «Хендсап», «Когда я смотрю на небо», «Ты была права» и других. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

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Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Российский музыкант Баста во время выступления

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

В концертном зале «Синара Холл» 30 мая состоится концерт «Карл Дженкинс». В программе концерта — два произведения британского композитора Карла Дженкинса: «Songs of Sanctuary» и композиция для струнного оркестра Palladio в жанре concerto grosso. Музыку исполнят хоровой ансамбль Sinara Singers и Екатерининский оркестр, его художественный руководитель Сергей Царегородцев. Стоимость билета — от 700 руб.

В Музее андеграунда 31 мая состоится концерт режиссера, актера и музыканта Дмитрия Касимова и его команды «Сибирский панк. Все идет по плану». Музыканты исполнят песни Егора Летова, Янки Дягилевой, групп «Гражданская оборона», «Инструкция по выживанию», «Пик-Клаксон», «Теплая трасса» и «Черный Лукич». Стоимость билета — 700 руб.

На концертной площадке «Фабрика» 1 июня состоится фортепианный вечер «Музыка из мультфильмов». В исполнении солиста Свердловской филармонии Владислава Чепиноги прозвучат саундтреки из наиболее популярных отечественных и зарубежных мультипликационных фильмов. Первая часть программы будет посвящена произведениям из мультфильмов Disney: «Красавица и Чудовище», «Аладдин», «Король Лев» и других. Во втором блоке прозвучат саундтреки из современных российских мультфильмов таких, как «Три кота», «Фиксики», «Мимимишки». Стоимость билета — от 300 руб.

В джаз-клубе EverJazz 1 июня состоится концерт-посвящение Нэту Кинг Коулу в исполнении квартета Кирилла Кирпичева. У Коула была особенная проникновенная манера исполнения, которая выделяла его на фоне остальных. В этот вечер его песни исполнит квартет Кирилла Кирпичева: пианист Павел Стародубцев, контрабасист Виктор Дюдяев, барабанщик Кирилл Кирпичев и вокалист Данияр Баяманов. Стоимость билета — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На площадке джаз-клуба EverJazz 2 июня состоится концерт Discofunk. В исполнении Лизы Романовой и Groovy Band прозвучат композиции таких певцов, как James Brown, Donna Summer, Whitney Houston, Diana Ross, Stevie Wonder, Bruno Mars, Anastasia. Стоимость билета — от 500 руб.

В Музее андеграунда 3 июня состоится рок-фестиваль «Музыка андеграунда». В летнем дворе выступят девять уральских групп. Среди них «Красная скрипка», «Рыба пила», «Намбату», «А.В.И.А.», «Аватара» и другие. Участников объединяет одно: они продолжают традиции музыкального свердловского рок-андеграунда, отличающегося разнообразием жанров: от панка и сокрушительного харда до поэтического прогрессива и арт-рока. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы "Ария"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Выступление группы "Ария"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» 3 июня состоится шоу-концерт группы «Ария» под названием «Гость из царства теней». Зрители услышат как известные хиты «Арии», так и композиции, написанные совсем недавно. Концерт пройдет в поддержку недавнего альбома «Арии» «Проклятье морей». Стоимость билета — от 500 руб.

Выставки

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 24 мая открылась выставка «С берегов Невы на берега Исети», на которой представлены работы двух сестер Веры и Натальи Косьянковских. После окончания Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Веры Мухиной Вера Косьянковская была направлена по распределению в Свердловск во ВНИИТЭ, где занималась дизайном товаров народного потребления, а Наталья Косьянковская уехала в Гатчину Ленинградской области во ВНИИ «Электронстандарт», где занималась промышленными выставками. В последующие годы обе сестры работали педагогами и занимались творчеством. На их выставке живописные пейзажи и натюрморты соседствуют с произведениями, выполненными в технике лоскутного шитья. Экспозиция продолжит работу до 2 июля. Посещение доступно по входному билету в музей, его полная стоимость — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка "Спасенные боги"

Фото: Анастасия Таначева Выставка "Спасенные боги"

Фото: Анастасия Таначева

В залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств 27 мая откроется выставка «Спасенные боги. Деревянная скульптура из собрания Пермской государственной художественной галереи». В экспозиции будет представлено более 80 предметов деревянной резной пластики XVIII — начала XX века, происходящих из церквей Пермского Прикамья. Среди них — пять вариантов композиции «Христос в темнице». Олицетворением церкви станут четыре фигуры святителя Николая Чудотворца, изображения евангелистов со створ Царских врат и шесть фигур из апостольского чина. Выставку дополнит рассказ об истории формирования уникальной пермской коллекции, являющейся крупнейшим собранием деревянной православной храмовой скульптуры на территории России. Экспозиция продолжит работу до 30 июля. Стоимость полного билета — 250 руб.

Спектакли

В Креативном кластере «Л52» 28 мая покажут перформанс «Ребята нашего двора». Актеры городских актерских мастерских Ирины Лядовой и Ольги Веретенниковой создали его, взяв за основу интервью с жителями дома-коммуны. Память каждого уникальна, и воспоминания человека о детстве и юности со временем сплетаются в одну легенду, которая кажется далекой от сегодняшнего дня. Однако на самом деле это нет так, и перформанс показывает, что воспоминания о жизни тех лет откликаются в душе современных людей. После перформанса зрителей ждет экскурсия по выставке «Этажи Времени». Стоимость билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова. Спектакль "Дикое танго" в постановке танцевальной компания Хермана Корнехо на сцене "Театра имени Моссовета"

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова. Спектакль "Дикое танго" в постановке танцевальной компания Хермана Корнехо на сцене "Театра имени Моссовета"

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи с 31 мая по 1 июня пройдет Шестнадцатый международный театральный фестиваль имени Антона Чехова «Дикое танго». В постановке аргентинского хореографа и танцовщика Хермана Корнехо сюжет и настроение развиваются непредсказуемо. Здесь встречаются балетные поддержки и пируэты, которых нет в классическом танго. Здесь же — остроумная ирония: насколько серьезно зритель должен воспринимать игру танца на сцене. Музыкальный руководитель спектакля Диего Рамос, исполнители: Херман Корнехо, Хисела Галеасси, Камила Алегре, Эсекиэль Лопес, Мариано Балоис и другие. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Милош Бикович

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Актер Милош Бикович

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 2 июня покажут спектакль «Ложь» режиссера Никола Люца по одноименной пьесе Флориана Зеллера (Белградский драматический театр). В центре внимания режиссера — риторические формулы «ложь во спасение», «ложь во благо». Актеры физически и эмоционально отдаются своим страхам и играм до конца. Иногда это должно казаться смесью современного бульварного театра и ситкома. Однако приглядевшись, можно понять, что сам сюжет — это нечто глубоко психологическое и в каком-то смысле реальное. Роли в спектакле исполняют Милош Бикович, Миодраг Радонич, Елисавета Теодосич и Тамара Крцунович. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

Также во Дворце молодежи 3 июня состоится показ спектакля «Валентинов день» режиссера московского театра Ленком Романа Самгина по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева. Постановка рассказывает о неземной любви Валентина и Валентины — о чувствах, во имя которых можно солгать, оклеветать, умереть. Это история одновременно простая и сложная, история эмоций, человеческого бытия. Развитие сюжета основано на переходах из одной ситуации в другую, из одного временного отрезка в другой. Фоном будет звучать живая музыка в исполнении артиста Ивана Замотаева. Кроме него в спектакле заняты: Юлия Меньшова, Константин Юшкевич и Олеся Железняк. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

На сцене Свердловской государственной детской филармонии 3 июня презентуют рок-оперу «КарамазоВЫ». Это новый взгляд на известный одноименный роман писателя Федора Достоевского. Рок-опера «КарамазоВЫ» представляет собой синтез современного театра, основанного на минимализме, и концептуального концерта, где основное внимание приковано к артисту, который существует в стихии музыки. Это спектакль о саморазрушении человека и попытке найти себя, воплощенный через драматического игру актеров, музыку и глубокий вокал звезд мюзикла. Роли исполняют: Александр Рагулин, Анастасия Стоцкая, Иван Ожогин и другие. Стоимость билета — от 2,8 тыс. руб.

Подготовила Анастасия Таначева

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