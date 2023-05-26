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Департамент дорожного хозяйства обязали обустроить тротуар в Рыбинском районе

Рыбинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о возложении на областной департамент дорожного хозяйства обязанности обустроить на участке дороги вдоль поселка Ермаково Рыбинского района тротуар и освещение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Рыбинский городской суд

Рыбинский городской суд

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Рыбинского городского суда

Рыбинский городской суд

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Рыбинского городского суда

Рыбинская городская прокуратура в ходе проверки установила, что на участке дороги «Ярославль – Рыбинск «Р-151», проходящем вдоль Ермаково, отсутствует освещение и тротуар. По результатам проверки прокуратура направила заявление в суд о возложении на департамент дорожного хозяйства Ярославской области обязанности устранить выявленные нарушения.

Решение суда еще не вступило в силу, однако устранение нарушений поставлено городской прокуратурой и региональным омбудсменом Сергеем Бабуркиным на контроль.

Алла Чижова

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