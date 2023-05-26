В малом и среднем бизнесе заняты более 1 миллиона жителей Кубани

В малом и среднем бизнесе заняты 1,15 млн жителей Краснодарского края, что составляет 40% от всех занятых в экономике. Всего в регионе почти 290 тыс. предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Нас не может не волновать судьба этих людей. Мы должны помочь им адаптироваться к новым реалиям, сохранить рабочие места, свое дело, достойные зарплаты. В итоге именно бизнес и двигает экономику вперед»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Прокурор Кубани Сергей Табельский отметил, что после жалоб бизнеса на частые проверки было сокращено их количество. Он подчеркнул, что в ведомстве готовы делать все возможное, чтобы предпринимательство в крае не испытывало давления и активно развивалось.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что на Кубани мощное предпринимательское сообщество. По количеству субъектов малого и среднего бизнеса край занимает лидирующее место в РФ. По его словам, депутаты регулярно реагируют на обращения предпринимателей, а также принимают и корректируют законы, влияющие на развитие бизнеса.

Татьяна Ручкина

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