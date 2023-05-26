На севере Петербурга закрыли подпольное казино

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники экономической полиции и СК накрыли подпольное казино, находившееся в одной из квартир жилого дома. Об этом 26 мая рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, казино находилось в четырехкомнатной квартира на Коломяжском проспекте. Полиция изъяла 30 игровых автоматов и 13 игровых компьютеров. В момент взлома двери квартиры в ней находилось 10 человек — семь игроков, два администратора и охранник.

По предварительным данным, организаторы казино получали около 100 тыс. руб. выручки каждый день. Так они проработали несколько месяцев за счет рекламы в мессенджерах.

Возбуждено уголовное дело. Работников казино отправили под стражу.

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