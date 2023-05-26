Часть Ростова затопило из-за сильного дождя

В западной и северной части Ростова, а также в районе Военведа, прошел сильный дождь с градом. На нескольких улицах образовались большие лужи. Подтоплено пять частных домов и подъезд одного многоквартирного дома, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / tutina Фото: t.me / tutina

Размер выпавшего града достигал в диаметре 2 см. Горожане сообщают в соцсетях о поврежденных крышах, окнах и автомобилях. Из-за ветра в городе упало восемь деревьев. Аварийно-спасательные службы начали дежурство в местах возможных подтоплений. Всего дежурят 726 человек и 343 единицы техники. К ликвидации последствий непогоды привлечено 90 человек, 29 единиц техники.

«С учетом нестабильный погоды есть вероятность повторения выпадения обильных осадков с градом и в других частях города. Призываю ростовчан соблюдать меры безопасности и по возможности воздержаться от передвижения по городу»,— обратился к горожанам господин Логвиненко.

Кристина Федичкина