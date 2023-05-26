Генпрокуратура: инициирован возврат 17,8 га самовольно занятных земель на побережье Кубани и Крыма

Органы прокуратуры инициировали в судебном порядке возврат самовольно занятых земель на побережье Черного и Азовского моря в Краснодарском крае и Республике Крым общей площадью 17,8 га. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Также органами местного самоуправления направлено 171 исковое заявление по сносу незаконных построек. В частности, в Евпатории, Бахчисарайском и Черноморском районах демонтированы 29 незаконных точек продуктов питания, сувениров и пляжного инвентаря. В Сочи прекращена незаконная деятельность станций техобслуживания автомобилей и автомоек вблизи моря.

Помимо этого в Алуште, Ялте и Анапе природоохранной прокуратурой ведется работа по сбросу неочищенных стоков при эксплуатации плавательных бассейнов и по контролю за очистными сооружениями.

В Сочи, Геленджике, Темрюке и других городах черноморского побережья направлены иски на запрет незаконной деятельности 27 объектов в водоохранной зоне.

Олег Исаев

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