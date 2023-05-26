Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» рекомендовал выплатить за 2022 год 2,7 млрд рублей дивидендов

Совет директоров входящей в СИБУР компании «Нижнекамскнефтехим» рекомендовал выплатить акционерам по итогам 2022 года 2,7 млрд руб. дивидендов. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Решение приняли на заседании совета директоров. В компании отметили, что такая рекомендация учитывает стратегические приоритеты компании и принятые обязательства по реализации инвестиционных проектов, а также способствует сохранению финансовой гибкости в случае ухудшения рыночной конъюнктуры.

За одну обыкновенную акцию предложено выплатить 1,49 руб., и столько же на привилегированную акцию. Из общей суммы на выплату по обыкновенным акциям планируется направить 2,4 млрд руб, а по привилегированным — 326,2 млн.

"Ъ-Казань"