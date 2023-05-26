Житель Геленджика осужден за работу курьером у телефонных мошенников

Геленджикский городской суд признал местного жителя Михаила Бордукова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам лишения свободы условно, сообщает сайт суда. В 2022 году мужчина согласился участвовать в телефонном мошенничестве, выступая в качестве курьера при получении денег у обманутых граждан.

Как следует из материалов суда, летом 2022 года Михаил Бордуков искал подработку и обнаружил в одном из Telegram-каналов объявление с предложением заработка в сумме от 50 тыс. руб. в неделю. Мужчина связался с автором объявления и выяснил, что от него потребуется получать от граждан наличные денежные средства, а затем переводить на указанный банковский счет, оставляя себе вознаграждение в сумме 10%. Михаил Бордуков понимал, что такая деятельность носит противозаконный характер, но согласился на предложение.

Следствие установило два эпизода мошенничества с участием Михаила Бордукова, в обоих случаях жителям Геленджика звонили злоумышленники и сообщали о том, что их родственник якобы совершил ДТП. Курьер мошенников приезжал за деньгами, выдавая себя за помощника сотрудников полиции, которые якобы имели возможность увести виновного от ответственности за денежное вознаграждение. Всего господин Бордуков получил от потерпевших 420 тыс. руб.

В ходе суда фигурант дела полностью признал вину и не обжаловал приговор. Кто был организатором криминальной схемы, следствие пока не установило.

Анна Перова, Краснодар