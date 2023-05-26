В Ростове загорелся склад с пряжей

В Ростове-на-Дону загорелся склад с пряжей по ул. Вавилова, 60. Площадь пожара превышает 400 кв. м, сохраняется угроза распространения огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Информация о пожаре поступила в ведомство в 15:27. Изначально его площадь составляла 50 кв.м. Менее чем за час площадь увеличилась до 400 кв. м. К тушению привлечены 106 человек и 30 ед. техники.

«По предварительной информации, горят стеллажи с пряжей. Есть угроза распространения пожара»,— добавили в ведомстве.

Кристина Федичкина