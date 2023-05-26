Владельцу бывшего полигона ВКИУ не удалось оспорить постановление о создании ООПТ на своей земле

Пермский краевой суд частично удовлетворил заявление ООО «Панорама» к правительству региона, в котором компания оспаривала его постановление о создании новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) — экологического парка «Новогайвинский бор». Заседание состоялось сегодня, 26 мая, судебный акт пока не опубликован.

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В пресс-службе регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, которое выступало заинтересованным лицом по делу, сообщили, что в основном требовании «Панораме» было отказано — постановление остается в силе. «В судебном разбирательстве минприроды Пермского края смогло доказать наличие ценных природных объектов на территории ООПТ, видов почв, животных и растений, включенных в Красную книгу Пермского края и Красную книгу Российской Федерации, особую природную ценность ООПТ для улучшения экологической обстановки на территории Перми»,— прокомментировали итог заседания в министерстве.

В «Панораме» заявили, что будут оспаривать решение. «Дойдем до Верховного и Конституционного судов, если потребуется»,— отметили в компании.

Постановление о создании экологического парка «Новогайвинский бор» было издано 21 декабря 2022 года. Режимом охраны ООПТ был предусмотрен запрет на вырубку деревьев, ведение капитального строительства (за исключением объектов рекреационного назначения, необходимых для функционирования экопарка), складирование мусора, загрязнение почв, сброс неочищенных сточных вод. Общая площадь новой ООПТ составила 292 га. В ее границы попала, в том числе, площадка бывшего полигона ВКИУ на ул. Новогайвинской, 118. Часть этой территории принадлежит ГК «Панорама», близкой к экс-депутату краевого парламента Александру Флегинскому. До того, как было издано постановление о создании ООПТ, «Панорама» уже начала строить на этой земле коттеджный поселок Новая Курья. В январе 2023 года компания обратился в краевой суд с требованием признать документ не действительным.